Warnstreik bei Regionalbus Stuttgart (RBS)

Die Beschäftigten von der Regionalbus Stuttgart GmbH sind am Donnerstag (9. Mai 2019) in den Warnstreik getreten. Grund für die Arbeitsniederlegungen ist das unzureichende Angebot der Arbeitgeber in der aktuellen Tarifrunde von 2,5 Prozent mehr Geld. Die EVG fordert 6 Prozent mehr Geld aber mindestens 200 Euro. Die Verhandlungen bei der RBS werden am 10. Mai 2019 fortgesetzt werden.

