Die IG BCE und Arbeitgeber haben sich in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss in der Kautschukindustrie geeinigt. Die 25.000 Beschäftigten der Branche bekommen einen Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro sowie eine dauerhafte jährliche Zahlung. Die Einkommen steigen zum 1. April 2022 um 1,7 Prozent und der Kurzarbeiter-Zuschuss wird verdoppelt.

Zur Meldung der IG BCE