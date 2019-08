Ludwig Schokolade: NGG erzielt Tariferfolg

Die knapp 1000 Beschäftigten beim Süßwarenhersteller Ludwig Schokolade in Saarlouis bekommen zum 1. August mehr Geld. Darauf haben sich das Unternehmen und die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) geeinigt.

Bereits in der ersten Verhandlungsrunden wurde der Abschluss erzielt: 3,0 % mehr Entgelt ab dem 1. August 2019 sowie weitere 2,4 % mehr ab dem 1. August 2020. Hinzu kommt eine Erholungsbeihilfe in Höhe von 50 Euro. Wesentliche Verbesserungen wurden beim Belastungsausgleich und bei der Gestaltung der Arbeitszeitkonten erreicht. Besonders freut sich die NGG darüber, dass die Ausbildungsvergütungen um bis zu 14,9 % erhöht werden. Außerdem wurde für Azubis eine 12-monatige Übernahme im erlernten Beruf vereinbart. Nach spätestens 8 Monaten wird zudem entschieden, ob das Arbeitsverhältnis weiter befristet oder in festes Arbeitsverhältnis umgewandelt wird.

