Fleischindustrie scheitert mit Eilanträgen gegen Arbeitsschutzkontrollgesetz

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge aus der Fleischwirtschaft abgelehnt. Mit den Eilanträgen sollte verhindert werden, das das Arbeitsschutzkontrollgesetz in seiner im Dezember beschlossenen Form zum Jahresbeginn 2021 in Kraft tritt. Das Gesetz soll für besseren Arbeitsschutz und bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sorgen. "Das Gesetz ist die angemessene Antwort auf Ausbeutung und Verantwortungslosigkeit in der Fleischindustrie", sagt DGB-Vorstand Anja Piel.

DGB/Tanat Loungtip/123rf.com

Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Eilanträgen der Fleischindustrie nicht stattzugeben, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel:

"Wir begrüßen die Entscheidung der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts, den Eilanträgen nicht stattzugeben. Damit kann das dringend notwendige Arbeitsschutzkontrollgesetz wie geplant in Kraft treten. Das Gesetz ist die angemessene Antwort auf Ausbeutung und Verantwortungslosigkeit in der Fleischindustrie. Ausbeutung darf in Deutschland eben kein Geschäftsmodell sein. Deshalb muss der Gesetzgeber verhindern, dass das Lohngefälle in Europa aus Profitgier ausgenutzt wird. Dass das Gesetz zum ersten Januar kommt, ist ein gutes Signal an die Beschäftigten in der Fleischindustrie für das kommende Jahr."