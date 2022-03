Laut Gesundheitsministerium verbuchten die gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2021 ein historisches Minus von rund 5,8 Milliarden Euro. Ein weiteres Jahr in Folge musste auf die Finanzreserven der Krankenkassen zurückgegriffen werden, um das Defizit auszugleichen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht deutlich, dass die gesetzliche Krankenversicherung "vor großen finanziellen Herausforderungen" stehe. Für den DGB ist klar: Die Mehrkosten dürfen auf keinen Fall von den Beitragszahler*innen getragen werden.

DGB/racorn/123rf.com

Anlässlich der Vorstellung der Jahresergebnisse der gesetzlichen Krankenkassen für das Jahr 2021 sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel:

"Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig robuste soziale Sicherungssysteme sind. Angesichts der drohenden wirtschaftlichen Folgen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist es umso verheerender, dass die Politik im letzten Jahr die Rücklagen der Krankenkassen geplündert hat. Vom neuen Rekorddefizit der Krankenkassen muss deshalb ein klares Aufbruchssignal ausgehen: Die Bundesregierung muss unverzüglich damit anfangen, die wachsenden Löcher in den Finanzen der Krankenkassen zu stopfen."

Gesundheit vor Profit: Wirtschaftliche Interessen dürfen nicht die Gesundheitsversorgung bestimmen

"Es ist ungeheuerlich, dass die üblichen Verdächtigen jetzt schon wieder Richtung Leistungskatalog schielen – und dabei die Bedeutung einer guten Gesundheitsversorgung aus den Augen verlieren. Karl Lauterbach muss sein Wort halten: Leistungskürzungen dürfen keine Option sein, denn sie schaden der Gesundheit und treffen Menschen mit geringen Einkommen besonders hart. Wer wirklich Kosten sparen will, sollte stattdessen dafür sorgen, dass Versichertenbeiträge tatsächlich für eine bessere Versorgung verwendet werden und nicht, um private Profitinteressen zu erfüllen."

Finanzielle Herausforderungen müssen durch Bund abgefangen werden

"Kurzfristig muss sich der Bund stärker an der Finanzierung der Krankenkassen beteiligen und in einem ersten Schritt endlich kostendeckende Beiträge für ALG-II-Bezieher*innen zahlen. Langfristig gilt: Eine leistungsfähige und krisenfeste Gesundheitsversorgung für alle lässt sich nur solidarisch finanzieren. An der Bürgerversicherung führt kein Weg vorbei. Die FDP sollte deshalb schleunigst ihre Blockadehaltung aufgeben. Wir müssen dringend über mehr Solidarität und gerechte Lastenverteilung sprechen. Auch mit einem Nein der FDP zur Bürgerversicherung hat sich diese Frage längst nicht erledigt. Besserverdienende müssen stärker an den gemeinsamen Gesundheitskosten beteiligt werden. Die Ampel muss deshalb die Versicherungspflichtgrenze deutlich anheben. Und bevor die Beitragssätze für alle steigen, muss die Koalition zuallererst die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen."