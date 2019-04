Teilhabechancengesetz: Das müssen Betriebsräte wissen

Das Teilhabechancengesetz soll dazu beitragen, dass langzeitarbeitslose Menschen wieder einen Zugang in den regulären Arbeitsmarkt finden können. Unser Ratgeber erklärt, was Betriebs- und Personalräte über das Gesetz wissen müssen und was sie tun können, um Langzeitarbeitslose im Betrieb oder in der Verwaltung zu integrieren.

Ratgeber erklärt neue Instrumente des Teilhabechancengesetzes

Das Teilhabechancengesetz sieht zwei neue Instrumente vor: "Eingliederung von Langzeitarbeitslosen" und "Teilhabe am Arbeitsmarkt".

"Eingliederung von Langzeitarbeitslosen" "Teilhabe am Arbeitsmarkt" 2 Jahre Förderung

75% Lohnkostenzuschuss im 1. Jahr

50% Lohnkostenzuschuss im 2. Jahr

Begleitende Betreuung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

bei mind. 2 Jahren Arbeitslosigkeit 5 Jahre Förderung

100% Lohnkostenzuschuss innerhalb der ersten 2 Jahre

Begleitende Betreuung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

in der Regel bei 6 Jahren ALG II Bezug Instrumente nach dem Teilhabechancengesetz

Außerdem gibt der Ratgeber Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Teilhabechancengesetz, die für Betriebsräte und Personalräte relevant sind:

Was sehen die konkreten Regelungen vor?

Was tun, wenn es mal "hakt"?

Warum sollten sich Betriebe für langzeitarbeitslose Menschen öffnen?

Wie kann der Wiedereinstieg von Betroffenen in den Arbeitsmarkt gelingen?

Was kann ich als Betriebsrat tun?

