DGB-Vize Hannack: Azubis "besonders zu schützende Gruppe"

DGB/Simone M. Neumann

Zu aus der Wirtschaft, Kurzarbeit nun auch für Azubis einzuführen, erklärt Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende:

"Hände weg von den Azubis. Die Auszubildenden sind eine besonders zu schützende Gruppe. Sie sind in der Regel junge Erwachsene - das durchschnittliche Alter bei Ausbildungsbeginn liegt bei 20 Jahren. Ihre Vergütung liegt deutlich unterhalb des Mindestlohns. Eine gravierende Kürzung ihrer Vergütung würde viele dieser jungen Menschen in eine existentiell extrem schwierige Situation bringen. Zudem gerät bei Kurzarbeit der Berufsabschluss der Jugendlichen in Gefahr.

Es gibt wesentlich klügere Lösungen als schlicht bei den Schwächsten zu kürzen. Das Land Baden-Württemberg beispielsweise fördert die Verbundausbildung bei Kurzarbeit: Meldet ein Betrieb Kurzarbeit an, kann er Teile der Ausbildung an einen anderen Betrieb auslagern. So erreicht der Azubi einen vollwertigen Berufsabschluss und die Wirtschaft sichert sich Fachkräfte auch für die Zeit nach der Krise.“