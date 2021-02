Am 1. März startet die IG Metall mit einem Livestream in die Tarifrunde 2021. Die Forderungen stehen: Beschäftigung sichern, Zukunft gestalten, Einkommen sichern. Gemeinsam mit zahlreichen Studiogästen gibt die IG Metall einen Überblick über den Verhandlungsstand sowie über Aktionen und den Situationen in den Betrieben vor Ort. Seien sie live dabei!

Zum Livestream der IG Metall