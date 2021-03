In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot für die Beschäftigten in der Milchindustrie in NRW abgegeben. Sie haben eine Entgelterhöhung von 1,5 Prozent angeboten. Zu wenig, aus Sicht der NGG. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Geld und zusätzlich die Wahlmöglichkeit zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit. Die nächste Verhandlung findet am 15. April 2021 statt.

