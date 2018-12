Künstliche Intelligenz für Gute Arbeit nutzen?

Wie kann man künstliche Intelligenz (KI) gestalten und welche Auswirkungen hat sie für Beschäftigte? DGB-Experte Oliver Suchy war am 27. November bei der Microsoft Digitalkonferenz "Explained" zu Gast.

„Gute Arbeit by design – Ansprüche an KI in der Arbeitswelt“

Unter dem Motto „Future of Work EXPLAINED – Jobmotor KI und die Skills von morgen“ hatte Microsoft Deutschland am 27. November zu einer Digitalkonferenz geladen. Mit über 300 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wurde über den Arbeitsmarkt der Zukunft diskutiert. Der Leiter der DGB-Abteilung Digitale Arbeitswelten, Oliver Suchy, war mit seinem Vortrag „Gute Arbeit by design – Ansprüche an KI in der Arbeitswelt“ dabei.