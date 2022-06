DGB

In diesem Jahr feiert die DGB-Verbindungsstelle Europapolitik ihr 25-jähriges Jubiläum: Seit 1997 ist der Deutsche Gewerkschaftsbund mit einem Büro in Brüssel vertreten. Seit einem viertel Jahrhundert setzt sich der DGB vor Ort für die Interessen der Gewerkschaften gegenüber den europäischen Institutionen ein und übernimmt Verantwortung für Arbeitnehmer*innen in ganz Europa.

Hierfür steht das Büro im direkten Austausch mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission sowie unterschiedlichsten Akteuren der europäischen Politik in Brüssel und unterstützt so den Aufbau eines sozialen, sicheren und gerechten Europas. Auf dem Weg zu diesem sozialen Europa bleibt noch viel zu tun: Mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine und den Pandemieauswirkungen, der digitalen und sozial-ökologischen Transformation, einem diskriminierungsfreien Europa und einer fairen und nachhaltigen Weltwirtschaft stehen uns große Herausforderungen bevor. Diese können wir nur gemeinsam angehen.

Seit 25 Jahren ist unser DGB-Büro in Brüssel ein Ort des europäischen Dialogs.

In ganz Europa macht sich der DGB stark für faire Löhne, die nicht von Geschlecht oder Herkunft abhängig sind. Konkret beschäftigen wir uns mit den Veränderungen der Arbeitswelt durch den Green Deal, Künstliche Intelligenz und Plattformarbeit. Im Fokus unserer Arbeit stehen zudem unsere Forderungen nach einem europaweiten, armutsfesten Mindestlohn, einer Stärkung der Tarifbindung und der Schließung der Gender Pay Gap. Wir kämpfen bei der EU für gute Arbeit, eine starke Mitbestimmung, faire Lieferketten und verpflichtende Arbeitnehmer*innenrechte in Europa.

Dafür arbeitet der Deutsche Gewerkschaftsbund in Brüssel. Für ein Europa, in dem alle Menschen gut arbeiten und leben können. Gestern, heute und morgen. Denn die Zukunft gestalten wir. Auch in Europa.