Kein Entgeltausfall in der Krise – für ein umfassendes Lohnsicherungskonzept!

Mit dem umfassenden Konzept zur Lohnsicherung wollen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften einen Beitrag zur Absicherung von Arbeitnehmer*innen in Zeiten von Krisen leisten. Der Fokus liegt auf den Fragen: Was ist eigentlich, wenn der Arbeitgeber das Entgelt nicht zahlt oder – im schlimmsten Fall – sogar insolvent geht? In den aktuellen Krisenzeiten zeigt sich das ohnehin bestehende Ungleichgewicht zwischen zahlungsunfähigen bzw. -unwilligen Arbeitgebern und Arbeitnehmer*innen umso deutlicher, die bei den steigenden Energie- und Lebenserhaltungskosten umso mehr auf ihren Lohn angewiesen sind. Deswegen haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften einen umfassenden Maßnahmenkatalog entwickelt. Mit den Vorschlägen soll zum einen die Zahlungsmoral von Arbeitgebern verbessert werden, zum anderen aber auch Arbeitnehmer*innen für den Fall des Lohnausfalls besser absichert werden.

Zum Hintergrund

Das Arbeitsverhältnis ist ein Austauschverhältnis und beruht auf Leistung und Gegenleistung. Die Arbeitnehmer*innen sind hierbei durch die Ausübung ihrer Tätigkeit zur Vorleistung verpflichtet, was sie abhängig macht von der Zahlungsmoral ihres Vertragspartners, dem Arbeitgeber, der ihnen das Entgelt erst im Nachhinein auszahlt. Obwohl Arbeitnehmer*innen ihren Lebensunterhalt mit der erarbeiteten Vergütung bestreiten, sind die Durchsetzungsinstrumente im Wesentlichen auf Zahlungsklagen begrenzt. Das reicht aber nicht, um der Machtasymmetrie im Arbeitsverhältnis zu begegnen. Ein Zahlungsausfall bedeutet für Arbeitnehmer*innen unter Umständen kein Geld für Nahrungsmittel und die Miete zu haben, Arbeitgeber hingegen haben die Geldmittel länger zur Verfügung und sie treffen nur sehr geringe Zinsforderungen bei Zahlungsverzug.

Das ist eine Schieflage, die mittels der nun vorliegenden Vorschläge des DGB besser in Ausgleich gebracht werden soll. Die Ideen sind da, jetzt ist eine schnelle Umsetzung gefragt.

Das Konzept zum Download: