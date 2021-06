Erstmals Auszahlung des Mitgliedervorteils Leiharbeit mit dem Juni-Gehalt 2021

Erstmals in der Geschichte der Leiharbeit erhalten Mitglieder der DGB-Gewerkschaften 2021 einen Mitgliedervorteil. Der Mitgliedervorteil wird zusätzlich zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt. Voraussetzung ist, dass man mindestens 12 Monate Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft ist und länger als sechs Monate beim Verleihbetrieb beschäftigt ist. Den Mitgliedervorteil erhält man einfach auf Antrag beim Verleiher.

Wer seinen Antrag rechtzeitig stellt, erhält die Extrazahlung für Mitglieder.

Der Antrag muss für die Extrazahlung

zum Urlaubsgeld: ab dem 19. Mai bis spätestens 30. Juni und

und zum Weihnachtsgeld: ab dem 19. Oktober bis spätestens 30. November

gestellt werden.

Der Antrag kann formlos z.B. auch per E-Mail gestellt werden. Dem Antrag ist eine Mitgliedsbescheinigung beizulegen.

und die Kontaktadressen der DGB-Gewerkschaften für die Mitgliedsbescheinigung

Wie hoch ist der Mitgliedervorteil?

Je länger man beim Verleihunternehmen beschäftigt ist (Dauer der Betriebszugehörigkeit), umso höher ist der Mitgliedervorteil. Diese „Betriebszugehörigkeit“ wird zu festgelegten Tagen berechnet: den so genannten Stichtagen. Das sind für den Mitgliedervorteil zum Urlaubsgeld der 30. Juni beziehungsweise für den Mitgliedervorteil zum Weihnachtsgeld der 30. November. Der Mitgliedervorteil wird also zweimal im Jahr ausgezahlt. Deshalb muss auch zweimal im Jahr ein Antrag beim Verleiher gestellt werden.

Mitgliedervorteil Leiharbeit:

Zusätzliche Zahlungen zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Beschäftigungsdauer beim Verleihbetrieb 2021 2022 2023 ab 2024 nach dem 6. Monat 2 x 50 € 2 x 70 € 2 x 100 € Erhöhung im 2. und 3. Jahr 2 x 100 € 2 x 120 € 2 x 200 € ab dem 4. Jahr 2 x 150 € 2 x 200 € 2 x 350 € tarif-dynamisch

Mitglieder der DGB-Gewerkschaften können sich hierzu bei ihrer Gewerkschaft entsprechend beraten lassen.

Noch nicht Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft?

Wir setzen uns in den DGB-Gewerkschaften gemeinsam für bessere Entgelt- und Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit ein. Der Mitgliedervorteil konnte in der letzten Tarifrunde erreicht werden, aber zum Beispiel auch mehr Urlaubstage für die Beschäftigten der Leiharbeitsbranche. Möchtest auch Du Dich gewerkschaftlich organisieren, so kannst Du Dich hier über eine Mitgliedschaft informieren:

