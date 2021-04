DGB

Am 26. September wird der Bundestag neu gewählt. Der DGB begleitet die Wahl mit einer Kampagne unter dem Motto: "Echt gerecht". Denn wir wollen eine bessere, sozialere, sicherere Zukunft. Eben: Echt gerecht!

In seinem Zukunftsdialog – einem breiten, öffentlichen Beteiligungsprozess – hat der DGB die Menschen in den letzten zwei Jahren gefragt, was sie sich für gutes Leben und gute Arbeit in Zukunft wünschen. Über 5000 Einsendungen haben einen klaren Einblick gegeben in Forderungen, Wünsche und Ideen für eine bessere Zukunft.

DGB im Gespräch mit der Politik

Welche Anforderungen an die Politik haben die Teilnehmerimmen und Teilnehmer im Zukunftsdialog geäußert? Und was fordert der DGB im Bundestagswahljahr? Darum geht es im Polit-Talk am Freitag, 16. April 2021, ab 16:45 Uhr. Mit dabei sind:

Reiner Hoffmann (DGB-Bundesvorsitzender)

(DGB-Bundesvorsitzender) Paul Ziemiak (CDU-Generalsekretär)

(CDU-Generalsekretär) Lars Klingbeil (SPD-Generalsekretär)

(SPD-Generalsekretär) Michael Kellner (Politischer Bundesgeschäftsführer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Politischer Bundesgeschäftsführer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Volker Wissing (FDP-Generalsekretär)

(FDP-Generalsekretär) Jörg Schindler (Bundesgeschäftsführer DIE LINKE)

Verfolgen Sie die Diskussion hier im Live-Stream.

Die gewerkschaftlichen Anforderungen zur Bundestagswahl finden Sie hier zum Download.

Live-Stream ab 16:45 Uhr