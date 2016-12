Mit einer Internet-Offensive zeigt die NGG, dass ArbeitnehmerInnen schlechte Arbeitsbedingungen und rabiate Vorgesetzte nicht hinnehmen müssen.

Auch wenn die Versuchung bei einem tyrannischen Chef groß ist – Gewalt hilft

nicht weiter. Eine Internet-Offensive der NGG zeigt die „bessere Lösung“ auf. NGG

In zwei bisher veröffentlichten Internetvideos werden Szenen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Lebensmittelhandwerk dargestellt: Ein tyrannischer Chef, der seinen Azubi runterputzt, oder ein Bäckermeister, der seine Mitarbeiterin angrapscht. In beiden Fällen greifen die Beschäftigten zu drastischen Mitteln, um dem Chef die Grenzen aufzuzeigen. Doch es gibt eine „bessere Lösung“: „Die NGG hilft bei Konflikten mit dem Chef oder den Kollegen – wenn nötig auch vor Gericht“, heißt es auf der eigens eingerichteten Homepage.

Video: Wenn du auf der Arbeit sexuell verfügbar sein sollst

Die Videoclips sind von einem fünfköpfigen Team aus NGG-Hauptamtlichen konzipiert und vom Regisseur Tom Schildberg in Szene gesetzt worden. Innerhalb der ersten Woche haben bereits rund 200 000 Facebook-NutzerInnen die Videos gesehen – ein viraler Erfolg. „Wir freuen uns sehr, dass die Clips ankommen. Niemand muss sich seinem Schicksal in der Arbeitswelt fügen. Die NGG steht ihren Mitgliedern bei – auch in schweren Zeiten“, sagt Jonas Bohl, Medienreferent der NGG. Die Offensive wird im kommenden Jahr mit weiteren Videos fortgeführt.

Video: Wenn die Ausbildung zum Bootcamp wird

Bei Problemen am Arbeitsplatz sind die Mitglieder der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nicht alleine. Die NGG hilft Dir bei Konflikten mit dem Chef oder den Kollegen – wenn nötig auch vor Gericht. Ob unfaire Bezahlung, Mobbing, zu wenig Urlaub oder ständig zu viele Überstunden: Wir unterstützen Dich ganz konkret und vor Ort. Die NGG ist die Gewerkschaft für alle, die in der Lebensmittelindustrie oder im Lebensmittelhandwerk, der Tabakbranche oder dem Gastgewerbe arbeiten. Und das mit Erfolg – seit 150 Jahren.

