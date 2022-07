Update: Der Bundestag hat am 3. Juni 2022 beschlossen, dass der gesetzliche Mindestlohn für alle Arbeitnehmer*innen ab 1. Oktober 2022 auf 12 Euro/Stunde erhöht wird. Am 10. Juni wurde das Gesetz durch den Bundesrat bestätigt.

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt seit dem 1. Januar 2022 9,82 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli 2022 steigt er planmäßig auf 10,45 Euro. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums soll der Mindestlohn 2022 noch auf 12 Euro steigen. Der DGB beantwortet die wichtigsten Fragen für Arbeitnehmer zum gesetzlichen Mindestlohn. Wie hoch ist der Mindestlohn im Jahr 2022? Wann wird er erhöht? Und welche Ausnahmen gelten beim Mindestlohn in 2022?

Aktuelle Meldung zum Mindestlohn Min­dest­lohn steigt auf 10,45 Eu­ro

AKTUELLER GESETZLICHER MINDESTLOHN

Ab dem 1. Juli 2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 10,45 Euro.

Der DGB hat lange einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Ab Oktober 2022 wird er Realität!



Wie wurde der gesetzliche Mindestlohn für 2021 und 2022 festgelegt?

Am 30. Juni 2020 hat die Mindestlohnkommission ihre Empfehlung für die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in den Jahren 2021 und 2022 abgegeben. Die Bundesregierung ist dieser Empfehlung der Mindestlohnkommission gefolgt. Im Jahr 2021 gab es demnach zwei Steigerungen: Zum 1. Juni 2021 und zum 31. Dezember 2021. In 2022 steigt der Mindetlohn nochmals in zwei Stufen.

Wie hoch ist der gesetzliche Mindestlohn aktuell?

Der gesetzliche Mindestlohn beträgt ab dem 1. Juli 2022: 10,45 Euro

Der allgemeine Mindestlohn in Deutschland: Alles, was Sie wissen müssen

Wer bekommt den Mindestlohn, wie wird er durchgesetzt, wie wirkt er sich auf die Tarifverträge aus?

Wir beantworten alle wichtigen Fragen rund um den Mindestlohn und erklären, weshalb er keine Arbeitsplätze kostet.

Wie hoch ist der gesetzliche Mindestlohn 2022?

Vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 betrug der gesetzliche Mindestlohn: 9,82 Euro

Vom 1. Juli bis zum 30. September 2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn: 10,45 Euro

Ab dem 1. Oktober 2022 beträgt der gesetzliche Mindestlohn: 12,00 Euro

Wann wird der gesetzliche Mindestlohn erhöht?

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Zum 1. Oktober 2022 steigt der gesetzliche Mindestlohn dann auch 12,00 Euro.

Wie hoch war der gesetzliche Mindestlohn 2021?

Der gesetzliche Mindestlohn wurde zum 1. Januar 2021 auf 9,50 erhöht und zum 1. Juli 2021 nochmals auf 9,60 Euro.

Wie hat sich der gesetzliche Mindestlohn entwickelt?

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland hat sich seit seiner Einführung in Deutschland am 1. Januar 2015 wie folgt entwickelt:

Jahr Mindestlohn

(in €/Std.) 2015 8,50 2016 8,50 2017 8,84 2018 8,84 2019 9,19 2020 9,35 2021 9,50

(1. Halbjahr) 9,60

(2. Halbjahr) 2022 9,82

(1. Halbjahr) 10,45

(2. Halbjahr) 12,00

(ab 1.10.2022)

Mit der aktuellen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in den Jahren 2021 und 2022 steigt der Mindestlohn von Ende 2020 bis zum 2. Halbjahr 2022 um 11,8 Prozent.

Im Vergleich zur Einführung im Jahr 2015 (8,50 Euro) wird der gesetzliche Mindestlohn bis zum 2. Halbjahr 2022 um 22,9 Prozent gestiegen sein.

Die Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland von 2015 bis 2022 DGB

Gibt es 2022 noch Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn?

Colourbox.de

Auch im Jahr 2022 gibt es noch Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn.

Mindestlohn-Ausnahmen – Der gesetzliche Mindestlohn gilt weiterhin NICHT für:

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung

ohne abgeschlossene Berufsausbildung Auszubildende – unabhängig von ihrem Alter – im Rahmen der Berufsausbildung (Hinweis: Im Zuge der Reform des Berufsbildungsgesetzes ist häufig von der Einführung eines "Mindestlohns für Azubis" die Rede. Die korrekte Bezeichnung für dieses Mindestentgelt für Auszubildende ist aber "Mindestausbildungsvergütung" und nicht zu verwechseln mit dem gesetzlichen Mindestlohn. Hier finden Sie mehr Informationen zur Mindestausbildungsvergütung und hier finden Sie die Höhe des "Mindestlohns für Auszubildende" in 2022 )

– im Rahmen der Berufsausbildung (Hinweis: Im Zuge der Reform des Berufsbildungsgesetzes ist häufig von der Einführung eines "Mindestlohns für Azubis" die Rede. Die korrekte Bezeichnung für dieses Mindestentgelt für Auszubildende ist aber "Mindestausbildungsvergütung" und nicht zu verwechseln mit dem gesetzlichen Mindestlohn. und ) Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit

während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit Praktikanten , wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung stattfindet

, wenn das Praktikum verpflichtend im Rahmen einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung stattfindet Praktikanten , wenn das Praktikum freiwillig bis zu einer Dauer von drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines Studiums dient

, wenn das Praktikum freiwillig bis zu einer Dauer von drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder Aufnahme eines Studiums dient Jugendliche , die an einer Einstiegsqualifizierung als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen

, die an einer als Vorbereitung zu einer Berufsausbildung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz teilnehmen ehrenamtlich Tätige

Daneben galt bei Einführung des Mindestlohngesetzes für Tarifverträge, die Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn vorsehen, eine Übergangsfrist. Diese Frist ist inzwischen aber längst ausgelaufen. Deshalb gilt: In keiner Branche darf (auch 2022; abgesehen von den oben genannten Personengruppen) weniger gezahlt werden als es der gesetzliche Mindestlohn vorsieht.

Welche Mindestlöhne bzw. Branchenmindestlöhne steigen noch im Jahr 2022?

Mindestlöhne in bestimmten Berufen

Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es auch noch Branchenmindestlöhne. Ein Branchenmindestlohn wird von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt. Er gilt dann für alle Beschäftigten dieser Branche - auch dann, wenn ihr Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist (Übersicht zu allen Branchenmindestlöhnen und weitere Informationen zum Thema Branchenmindestlohn).

Seit dem 1. Januar 2022 gibt es folgende neue/erhöhte Branchenmindestlöhne:

In der Beruflichen Aus- und Weiterbildung erhöht sich der Branchenmindestlohn zum 1. Januar 2022 auf 17,18 Euro für Pädagogische Mitarbeiter/innen. Für Pädagogische Mitarbeiter/innen mit Bachelorabschluss erhöht er sich zum selben Zeitpunkt von 17,02 Euro auf 17,70 Euro.

erhöht sich der Branchenmindestlohn zum 1. Januar 2022 auf 17,18 Euro für Pädagogische Mitarbeiter/innen. Für Pädagogische Mitarbeiter/innen mit Bachelorabschluss erhöht er sich zum selben Zeitpunkt von 17,02 Euro auf 17,70 Euro. Im Dachdeckerhandwerk erhöht sich der Branchenmindestlohn ab Januar 2022 von 12,60 Euro auf 13,00 Euro für ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für Dachdecker-Gesellinnen und Dachdecker-Gesellen erhöht er sich zum selben Zeitpunkt von 14,10 Euro auf 14,50 Euro.

erhöht sich der Branchenmindestlohn ab Januar 2022 von 12,60 Euro auf 13,00 Euro für ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für Dachdecker-Gesellinnen und Dachdecker-Gesellen erhöht er sich zum selben Zeitpunkt von 14,10 Euro auf 14,50 Euro. Im Elektrohandwerk erhöht sich der Branchenmindestlohn ab Januar 2022 von 12,40 Euro auf 12,90 Euro.

erhöht sich der Branchenmindestlohn ab Januar 2022 von 12,40 Euro auf 12,90 Euro. In der Pflegebranche wird es ebenfalls neue Branchenmindestlöhne geben. Lesen Sie dazu unsere Übersicht zum "Mindestlohn Pflege" in unserer Übersicht zu Branchenmindestlöhnen.

wird es ebenfalls neue Branchenmindestlöhne geben. Lesen Sie dazu unsere Übersicht zum "Mindestlohn Pflege" in unserer Übersicht zu Branchenmindestlöhnen. Auch in der Leiharbeit/Zeitarbeit steigen die Mindestentgelte.

"Mindestlohn für Auszubildende"

Der gesetzliche Mindestlohn gilt nicht für Auszubildende. Der Begriff "Mindestlohn für Azubis" wird jedoch umgangssprachlich häufig für die Mindestausbildungsvergütung verwendet. Auch diese Mindestausbildungsvergütung steigt zum Januar 2022 und zum Januar 2023:

Sie beträgt dann im Jahr 2022

585 Euro im 1. Ausbildungsjahr,

690 Euro im 2. Ausbildungsjahr,

790 Euro im 3. Ausbildungsjahr

819 Euro im 4. Ausbildungsjahr

Ab 2023 beträgt die Mindestausbildungsvergütung:

620 Euro im 1. Ausbildungsjahr,

732 Euro im 2. Ausbildungsjahr,

837 Euro im 3. Ausbildungsjahr

868 Euro im 4. Ausbildungsjahr

Was hat das Bundeskabinett am 23.02.2022 zum Mindestlohn beschlossen?

Am 23. Februar 2022 hat das Bundeskabinett beschlossen den gesetzlichen Mindestlohn ab Oktober 2022 auf 12 Euro die Stunde zu erhöhen. Im Anschluss daran soll die Mindestlohnkommission über mögliche weitere Erhöhungsschritte befinden, erstmalig bis zum 30. Juni 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024.

Der DGB begrüßt die Entscheidung zur Anhebung des Mindestlohns, kritisiert aber die zeitgleich beschlossene Ausweitung der Minijob-Grenze und die nicht mehr enthaltene Dokumentationspflicht der Arbeitszeiten.