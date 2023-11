Immer weniger Menschen arbeiten mit Tarifvertrag. Die Tarifbindung sinkt. Dadurch haben Beschäftigte viele Nachteile: weniger Geld und weniger Sicherheit. Wir sagen dieser Entwicklung den Kampf an – zusammen mit unseren Gewerkschaften – und starten für dich und mit dir die Kampagne #Tarifwende!

Gute Arbeitsbedingungen – wir regeln das!

Ob Löhne, Urlaubstage oder Arbeitszeiten – staatliche Gesetze regeln meist nur eine unterste Haltelinie. Alles darüber hinaus ist Verhandlungssache. Aber allein lässt es sich mit dem Chef oder der Chefin schwer verhandeln. Deshalb schließen sich Beschäftigte in Gewerkschaften zusammen.

Gewerkschafter*innen handeln mit der Arbeitgeberseite neue Regeln für das Unternehmen oder ganze Branchen aus. Um ihre Forderungen in diesen Tarifverhandlungen durchzusetzen, können Beschäftigte auch streiken.

In Tarifverträgen wird festgeschrieben, wie viel Lohn die Beschäftigten bekommen, wie viel Urlaub ihnen zusteht und vieles mehr. Die Regelungen sind meistens weit besser als die gesetzlichen Mindeststandards. Es gibt mehr Geld, mehr Sicherheit, mehr Freizeit. Lies deine konkreten Vorteile mit Tarifvertrag hier nach!

Was muss die Politik für die #Tarifwende tun?

Tarifverträge bringen der Allgemeinheit viele Vorteile: Sie geben Planungssicherheit, sorgen für Motivation und sozialen Frieden im Betrieb. Durch das insgesamt höhere Lohnniveau haben Fiskus und Sozialkassen höhere Einnahmen.

Die Politik muss deshalb mehr tun, um diesen Bereich zu stabilisieren. Wir fordern u. a.:

Öffentliche Fördergelder und Aufträge sollen nur noch an tarifgebundene Unternehmen gehen.

Tarifflucht der Unternehmen muss verhindert werden.

Tarifverträge müssen leichter für alle Unternehmen für allgemeinverbindlich erklärt werden können.

Gewerkschaften brauchen einen leichteren digitalen Zugang zu den Beschäftigten.

Der Gewerkschaftsbeitrag sollte steuerlich voll absetzbar werden.

Mehr lesen zu unseren Forderungen.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi sagte am 6. November zum Kampagnenauftakt in Berlin: "Wir fordern die Arbeitgeber auf, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung wieder gerecht zu werden – und im Übrigen auch dem eigentlichen verfassungsmäßigen Auftrag: mit uns gemeinsam Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu verabreden. Wir werden weiter Druck machen auf die politischen Akteure in den Ländern und im Bund damit sie sich für mehr Tarifbindung einsetzen – auch durch neue gesetzliche Regelungen." DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell fügte hinzu: "Genießen Beschäftigte keinen Schutz eines Tarifvertrages, bedeutet das nicht nur für sie persönlich weniger Geld im Portemonnaie. Geringere Einkommen haben auch weniger Einnahmen für die Sozialversicherungen, also für Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung zur Folge. Auch die Steuereinnahmen durch die Einkommensteuer fallen geringer aus. Mit unserer Tariffluchtbilanz haben wir diese Kosten berechnet. Sie zeigt schwarz auf weiß, warum wir eine Tarifwende brauchen."

Was kann ich für die #Tarifwende tun?

Du willst, dass sich Löhne und Arbeitsbedingungen in deinem Betrieb verbessern? Du willst, dass in deinem Unternehmen künftig ein Tarifvertrag gilt? Du willst dazu beitragen, dass dein Unternehmen tarifgebunden bleibt? Du willst, dass die Politik endlich mehr tut, um die Tarifbindung in Deutschland wieder zu erhöhen? Du hast die Macht, selbst etwas zu bewegen!

Ohne dich geht es nicht: Gemeinsam sind wir erfolgreich! Werde Mitglied einer Gewerkschaft, bring dich ein, gründe mit Kolleg*innen einen Betriebsrat und fordere gemeinsam mit deiner Gewerkschaft einen Tarifvertrag.

Zusammen können wir das Ruder herumreißen und die #Tarifwende schaffen: Je mehr Beschäftigte ihr Recht auf gute tarifvertragliche Arbeitsbedingungen einfordern und je lauter sie das tun, desto größer wird der Druck auf Arbeitgeber*innen und Politik. Jetzt eintreten für die Tarifwende!