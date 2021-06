Urlaubsgeld: Mit Tarifvertrag ist mehr drin

Urlaubsgeld ist eine feine Sache und macht für viele Beschäftigte eine kleine Reise erst möglich. Während der Corona-Krise ist es außerdem ein wichtiger Einkommensstabilisator und gibt vielen ArbeitnehmerInnen Sicherheit und eine Verschnaufpause. Doch wer bekommt überhaupt Urlaubsgeld? Eine Analyse des WSI-Lohnspiegel zeigt: Bei weitem nicht alle.

Tarifverträge wirken!

Ob man Urlaubsgeld bekommt, steht im Tarifvertrag und Tarifverträge lohnen sich! Auch in diesem Jahr erhalten 73 Prozent der Beschäftigten in der Privatwirtschaft mit Tarifvertrag Urlaubsgeld. Wohingegen nur 35 Prozent der Beschäftigten ohne Tarifvertrag welches bekommen. Und während der Anteil derer ohne Tarifvertrag seit 2017/2018 leider gesunken ist, bleibt der Anteil bei den Beschäftigten mit Tarifvertrag seit Jahren konstant und ist zuletzt sogar angestiegen. Deutlicher können die Vorteile für Beschäftigte durch Tarifverträge kaum sein.

Tarifbindung stärken - Ungleichheiten abbauen

Neben den Unterschieden zwischen Beschäftigten mit und solchen ohne Tarifvertrag, zeigen sich in der weiteren Auswertung der Daten die altbekannten Muster der Ungleichheit. Frauen bekommen seltener Urlaubsgeld als Männer und Beschäftigte im Osten haben gegenüber den Kolleg*innen in Westdeutschland das Nachsehen. Neben dem Hauptfaktor Tarifbindung, spielen also leider immer noch Geschlecht und Wohnort eine wichtige Rolle und entscheiden im schlimmsten Fall darüber, wer in den Urlaub fahren kann und wer nicht.

Eine Stärkung und Ausweitung der Tarifbindung kann hier entgegenwirken. Denn: Wer in Ostdeutschland nach Tariflohn bezahlt wird, verdient kaum weniger als in Westdeutschland und Frauen, die in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, verdienen fast ein Viertel mehr, als Frauen ohne Tarifvertrag.

Frauen mit Tarifvertrag: Besser dran!

Kein gesetzlicher Anspruch

Gesetzlich gibt es keinen Anspruch auf Urlaubsgeld. Zahlt der Arbeitgeber trotzdem welches ist dies eine freiwillige Leistung, die im Zweifel auch wieder gestrichen werden kann. Der wirkliche Anspruch für den Beschäftigten kann sich häufig nur aus Tarifverträgen ergeben. Da es keinen gesetzlichen Anspruch gibt, ist Höhe und Auszahlungstermin nicht übergeordnet geregelt. Wie unterschiedlich die Höhe des Urlaubsgeldes dabei ausfällt, zeigt die Auswertung des WSI. Häufig erreichen die DGB-Mitgliedsgewerkschaften in den Tarifverhandlungen Urlaubsgelder in Höhe von 70 Prozent oder mehr. Nicht schlecht! Es zeigt sich aber auch, dass gerade in Branchen mit schwacher Tarifbindung die Höhe des Urlaubsgeldes niedriger ausfällt.

Tarifbindung: Alle Hebel in Gang setzen

Auch beim Thema Urlaubsgeld wird also deutlich, dass alle Hebel in Gang gesetzt werden müssen um die Tarifbindung in Deutschland zu stärken. Die Vorteile für die Beschäftigten liegen auf der Hand – sie verbessern merklich die Arbeits- Einkommens- und schlussendlich auch Lebensbedingungen. Deshalb hat der DGB vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen klare Forderungen formuliert, wie die Tarifbindung gestärkt werden kann.

So sollten Tarifverträge durch Steuervorteile attraktiver gemacht und sogenannte „Ohne-Tarif“-Mitgliedschaften abgeschafft werden. Tariftreue muss als verbindliches Kriterium in der öffentlichen Vergabe aufgenommen und durch die Anerkennung von Innungen als öffentlich-rechtliche Institution die Förderung der Tarifbindung im Handwerk vorangetrieben werden. Darüber hinaus sollen Tarifverträge auch in ausgegliederten Unternehmensteilen fortgelten und das Verfahren zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung geltender Tarifverträge erleichtert werden.

Und auch sogenannte Entsendefirmen sollten regional allgemeinverbindliche Tarife anbieten müssen, um auch Beschäftigten aus dem Ausland gute Arbeits- und Lebensbedingungen garantieren zu können. Alle Forderungen des DGB zur Bundestagswahl 2021 gibt es hier: Zukunft solidarisch gestalten

Die Tarifbindung zu stärken darf keine den Gewerkschaften vorbehaltene Aufgabe sein. Eine starke Tarifbindung geht jede und jeden etwas an, denn mehr Tarifverträge sind im gesamtgesellschaftlichen Interesse.

Warum? Ein Beispiel: Durch Tarifflucht gehen jährlich fast 25 Milliarden Euro Sozialversicherungseinnahmen, fast 15 Milliarden Euro Einkommenssteuer und über 35 Milliarden Euro Kaufkraftgewinn verloren, die die deutsche Wirtschaft gerade während Krisen stabilisieren könnten. Deshalb: jetzt aktiv werden und für bessere Arbeits- Einkommens- und Lebensbedingungen kämpfen! Jetzt aktiv werden und Mitglied werden!