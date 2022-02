Vom 1. März bis zum 31. Mai 2022 finden in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. in Zehntausenden Betrieben wählen die Beschäftigten ihre Vertreter*innen in den Betriebsrat. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmer*innen gegenüber dem Arbeitgeber – und sorgt für Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb.

Der Geschäftsführende DGB-Bundesvorstand hat seine Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2022 vorgestellt und die aktuelle politische Lage bewertet. DGB-Chef Reiner Hoffmann betonte die wichtige Rolle der Gewerkschaften beim Gesundheits- und Arbeitsschutz während der Corona-Pandemie. Die Gewerkschaften haben so für Sicherheit und Stabilität gesorgt.

Betriebe mit Betriebsrat zahlen im Schnitt besser, bieten sicherere Arbeitsplätze und machen es Beschäftigten einfacher, Leben und Arbeiten zu vereinbaren. Doch was ist ein Betriebsrat eigentlich? Wir haben die wichtigsten Infos rund um das Thema Betriebsräte zusammengefasst.

Solange die Homeofficepflicht gilt, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten anbieten, Büroarbeit oder vergleichbare Tätigkeiten von zu Hause aus zu erledigen. In der Praxis stehen viele Arbeitnehmer*innen unter Druck, trotzdem weiterhin im Büro zu arbeiten. Es herrscht Unklarheit darüber, was betriebsbedingte Gründe sein können und wie sich Beschäftigte im Streitfall verhalten können. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Steffi Büttgen ist seit drei Jahren ehrenamtlich Betriebsrätin und möchte, dass es gerecht zugeht im Betrieb: "Wir sind jetzt ein kleines gallisches Dorf, das nicht alles mitmacht, was so kommt." Das erste größere Projekt der Bilanzbuchhalterin bei OHP in Lohmar war eine Überstundenregelung. "Man muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Wenn ständig Überstunden gemacht werden, werden doch keine neuen Mitarbeiter eingestellt!"

Am 19. Januar 1972 trat das novellierte Betriebsverfassungsgesetz in Kraft. Es verbesserte die Rechte der Beschäftigten in den Betrieben deutlich. Zu diesem Anlass startet der Deutsche Gewerkschaftsbund seine Kampagne zu den Betriebsratswahlen, die bundesweit von März bis Ende Mai dieses Jahres stattfinden.