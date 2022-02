Vor 50 Jahren trat die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes in Kraft. Sie stärkte die betriebliche Mitbestimmung enorm. Ein wichtiger Gewinn: Endlich hatten Beschäftigte das Recht, unabängig von ihrem Pass für den Betriebsrat zu kandidieren. Zuvor konnten ausländische Beschäftigte zwar wählen, durften sich aber nicht für den Betriebsrat aufstellen lassen. Das ist seit 1972 möglich und heute sind Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund besonders häufig in Betriebsräten und Gewerkschaften aktiv. Johanna Wenckebach, Wissenschaftliche Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, wirft in ihrem Namensbeitrag für das Debattenmagazin Gegenblende einen Blick auf diese und weitere Errungenschaften der Novellierung. Dazu gehören aus Wenckebachs Sicht unter anderem

der verbesserte Kündigungsschutz von Betriebsräten ,

, ein Zugangsrecht zu Betrieben für Gewerkschaften und

zu Betrieben für Gewerkschaften und mehr Mitbestimmungsrechte.

Für Wenckebach ist klar, dass betriebliche Mitbestimmung eine "Machtfrage" ist: "Wo ein Betriebsrat ist, kann die Unternehmensseite in wesentlichen Fragen und bei für Arbeitnehmende grundlegenden Veränderungen nicht 'durchregieren'." Kein Wunder also, dass sich arbeitgebernahe Kräfte gegen die Reform von 1972 stellten. Wie die Konfliktlinien liefen – und warum es auch auf gewerkschaftlicher Seite Kritik an der Novellierung gab – erklärt Gegenblende-Autor Gunter Lange in seinem Beitrag.

Dass die Reform von 1972 und auch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz von 2021 nicht ausreichen, um eine starke Mitbestimmung für die Zukunft zu garantieren, macht der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann deutlich: "Nach 50 Jahren ist es an der Zeit für eine erneute umfassende Reform der Betriebsverfassung. Damit Betriebsräte auch weiterhin Gute Arbeit gestalten können, brauchen wir einen echten Wandel hin zu mehr Demokratie und Mitsprache in den Betrieben."