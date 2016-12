Das Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung gibt es ab sofort als App. LeserInnen erhalten auf ihrem Smartphone oder Tablet alle zwei Wochen Beiträge, Interviews und Reportagen zu den Themen Mitbestimmung, Arbeitnehmerrechte, Globalisierung und Trends in der Industrie und Dienstleistungen.

Optisch ist die App an das neue Layout der Printausgabe angelehnt und zeichnet sich durch eine intuitive Handhabung aus. Insbesondere die professionellen Fotos kommen in der App gut rüber. Weitere Vorteile: Texte können offline gelesen werden, eine Lesezeitvorschau zeigt an, wie lange die LeserInnen für einzelne Beiträge brauchen. Alle Inhalte können per Klick in den sozialen Medien geteilt werden. Die App gibt es für Android und Apple.

www.magazin-mitbestimmung.de/

Die App gibt es im Apple-Store... und im Android-Store...