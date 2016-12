Wie der Mindestlohn wirkt, wie der Rückbau bei der Kernenergie läuft und wie de EEG-Novelle ankommt im Norden, über diese und andere Themen informierte sich DGB-Vorstand Stefan Körzell während seiner Sommertour in Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.

Während seiner Sommertour an der Ostseeküste besuchte DGB-Vorstand Stefan Körzell zahlreiche Betriebe. In Rostock diskutierte er mit der Gewerkschaftsjugend, in Greifswald unterstützte Körzell die "Fit zur Wahl"-Tour des DGB-Nord. Eindrücke von Reise nach Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.