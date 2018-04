EGB: Gewerkschaften machen Arbeitsplätze sicherer

Auch der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) setzt sich am International Workers' Memorial Day für sicherere Arbeitsbedingungen europaweit ein. "Unions make workplaces safer" - "Gewerkschaften machen Arbeitsplätze sicherer", so das Motto des EGB zum Workers' Memorial Day 2018.

EGB

Dass in der EU pro Jahr immer noch 3.700 Menschen bei Arbeitsunfällen und 200.000 Menschen an arbeitsbedingten Erkrankungen sterben, zeige, dass in vielen Ländern der EU noch erheblicher Handlungsbedarf beim Arbeits- und Gesundheitsschutz bestehe, sagte EGB-Vorstandsmitglied Esther Lynch anlässlich des Workers' Memorial Day 2018.

Der beste Weg, um Arbeitsplätze sicherer zu machen, seien Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter, die sich um den Arbeitsschutz kümmern - unterstützt von den Gewerkschaften.

Video des EGB zum Workers' Memorial Day 2018 (Englisch):

Infografik des EGB zum Arbeitsschutz in der EU: