Kurze Sätze, kein Konjunktiv, keine Fremdwörter: Das sind einige Regeln der Leichten Sprache. Diese Ausdrucksweise soll einfach verständlich sein – auch für Menschen, die über weniger Sprachkompetenz verfügen.

Viele betriebliche Anweisungen, Hinweise und Broschüren, Bildungstexte und Präsentationen sind zwar gut gemeint, aber häufig nicht gut gemacht. Zumindest dann nicht, wenn man beachtet, dass viele Beschäftigte der deutschen Sprache nicht immer in allen Einzelheiten mächtig sind. Beteiligung wird erst ermöglicht, wenn z. B. Behördenformulare, Sicherheitshinweise des Arbeitgebers oder andere wichtige Informationen verstanden werden. Wer möglichst von allen Menschen verstanden werden möchte, den lädt die IG BCE am 16. November zur Tagung „Mit Leichter Sprache mehr Beteiligung ermöglichen“ in Hannover ein. Vertreterinnen und Vertreter aus Praxis, Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften präsentieren aktuelle Erkenntnisse und gelungene Beispiele für Leichte Sprache. Wer verständlich kommunizieren möchte, den erwarten auf dieser Tagung spannende Informationen und Hilfestellungen, wie Leichte Sprache in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden kann.

