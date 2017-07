Artikel

Buchpräsentation: Rente mit 70 für alle?

"Weil wir alle länger leben, müssen wir alle länger arbeiten": So wird der Wahlkampf um immer höhere Rentenalter geführt. Doch dieser Satz ist so einfach wie falsch. Ein Schwarzbuch zeigt am Beispiel von über 40 Beschäftigten, warum für viele Beschäftigte länger arbeiten nicht nur schwer vorstellbar, sondern schlicht unmöglich ist. Am 17. Juli 2017 wird das Buch vorgestellt.