DGB-Vorschläge für eine bessere Arbeitsmarktpolitik

Monat für Monat vermeldet die Bundesagentur für Arbeit glänzende Arbeitsmarktzahlen. Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt – und doch bleibt der deutsche Arbeitsmarkt tief gespalten. Denn noch immer arbeiten Millionen Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen: in Leiharbeit, befristeter Beschäftigung, in Minijobs oder unfreiwilliger Teilzeit.

DGB/Simone M. Neumann

Mit unserer Broschüre "Perspektiven eröffnen – Sozialen Aufstieg ermöglichen – Schutz stärken" werfen wir Schlaglichter auf einige ausgewählte „Baustellen“ der Arbeitsmarktpolitik. Wir zeigen auf, wo die soziale Absicherung von Arbeitslosen zu löchrig ist, mit welchen besonderen Problemlagen Ältere, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung sowie geflüchtete Menschen konfrontiert sind, und wir analysieren die bestehenden Schwachstellen bei der aktiven Arbeitsförderung. Zu all diesen Themen schlagen wir konkrete Lösungen vor. Unser Ziel ist, die Arbeitsmarktpolitik am Leitbild der „Guten Arbeit“ auszurichten. Die in unserer Broschüre präsentierten Vorschläge zeigen, wie dieses Ziel umgesetzt werden kann.

DOWNLOAD