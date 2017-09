Wie viel verdient man als Bauarbeiter in Deutschland, Holland oder Spanien? Wie sind die Arbeitszeiten am Bau in Griechenland, Tschechien oder Ungarn? Und wie hoch ist der Urlaubsanspruch in der Baubranche in Schweden, Frankreich oder Luxemburg? Alle Antworten gibt es jetzt auf einen Blick.

Colourbox.de

Ein deutscher Dachdecker repariert Dächer in den Niederlanden, ein polnischer Bauarbeiter zieht Wolkenkratzer in der Londoner City hoch und tschechische Zimmerleute bauen Häuser in Irland: Vor allem in der Baubranche sind "entsandte Beschäftigte" aus einem der 28 EU-Staaten häufig in anderen europäischen Ländern aktiv.

Baubranchen in den EU-Staaten: Wie viel Lohn, Urlaub oder Pausenzeiten gibt es?

Doch viele Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten wissen oft gar nicht, welche Arbeitnehmerrechte sie an ihrem Einsatzort haben. Nicht wenige Arbeitgeber nutzen das aus, um Lohndumping zu betreiben. Deshalb ist Aufklärung gefragt: Nur, wer seine Rechte bei Lohn, Urlaubsanspruch und Arbeitszeiten kennt, kann diese Rechte auch einfordern und durchsetzen. Dann können Arbeitgeber entsandte und einheimische Arbeitnehmer nicht mehr gegeneinander ausspielen – weder mit unfairem Lohndumping noch mit Scheinselbstständigkeit oder Schwarzarbeit.

Komplette Übersicht jetzt online Auf der Webseite constructionworkers.eu finden entsandte Beschäftigte der Baubranche jetzt für jeden der 28 EU-Staaten Infos zu Löhnen (zum Beispiel Mindestlöhne und Tariflöhne), Prämien, Arbeitszeiten, Urlaubsansprüchen und Arbeitsschutz – und das in 24 Sprachen. Erstellt wurde die Webseite von der Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter (EFBWW), einem Zusammenschluss europäischer Baugewerkschaften.

Wo verdienen Arbeitnehmer am Bau am meisten?

Die Lohnsysteme der 28 EU-Staaten mit Tariflöhnen, Mindestlöhnen und Branchen-Mindestlöhnen sind äußerst unterschiedlich und nicht immer direkt vergleichbar. Die Mindestlöhne etwa schwanken zwischen rund 2 Euro pro Stunde bis weit über 10 Euro pro Stunde. Zur Spitzengruppe mit Tariflöhnen (je nach Qualifikation) von mehr als 20 Euro pro Stunde gehören in jedem Fall Deutschland und Schweden.

Beispiele zu Lohninfos aus einigen EU-Staaten von constructionworkers.eu:

Land Lohninfos Baubranche Griechenland Unqualifizierte

20 EUR pro Tag



Qualifizierte

30 EUR pro Tag



Spezialisten

30 EUR pro Tag



Anfänger/junge Arbeiter

20 EUR pro Tag



Fachkräfte

40 EUR pro Tag Luxemburg MINDESTLOHN 11,12 EUR pro Stunde für ungelernte Arbeitskräfte

1.922,96 EUR pro Monat für ungelernte Arbeitskräfte

13,34 EUR pro Stunde für Facharbeiter

2.307,56 EUR pro Monat für Facharbeiter Löhne werden in den Branchentarifverträgen der Bauwirtschaft festgelegt: Unqualifizierte

11,37 EUR Bis 13,65 EUR pro Stunde : Hoch- und Tiefbau

11,12 EUR Bis 14,04 EUR pro Stunde : sonstiges Qualifizierte

14,11 EUR Bis 15,54 EUR pro Stunde : Hoch- und Tiefbau

13,34 EUR Bis 15,34 EUR pro Stunde : sonstiges Spezialisten

17,73 EUR pro Stunde : Hoch- und Tiefbau

14,01 EUR Bis 19,86 EUR pro Stunde : sonstiges Vorarbeiter

19,20 EUR pro Stunde : Hoch- und Tiefbau

14,01 EUR Bis 19,86 EUR pro Stunde : sonstiges Anfänger/junge Arbeiter

Ausbildungssystem:

Alle Lehrlinge über 18 : Bezahlung entspricht dem Mindestlohn für ungelernte Arbeiter.

Alle Lehrlinge unter 18: Ausbildungsausgleich, abhängig von der Branche, dem Lernniveau und dem erhaltenen Zeugnis. Schweden Zimmermann, Betonarbeiter, Maurer 21,36 EUR pro Stunde Stücklohn Zimmermann, Betonarbeiter, Maurer 19,47 EUR pro Stunde Zeitlohn Zimmermann, Betonarbeiter, Maurer 20,34 EUR pro Stunde gesamter Stück- und Zeitlohn Klempner 21,22 EUR pro Stunde gesamter Stück- und Zeitlohn Bauarbeiter 21,36 EUR pro Stunde gesamter Stück- und Zeitlohn Glasarbeiter 18,38 EUR pro Stunde gesamter Stück- und Zeitlohn Blechbearbeiter 19,97 EUR pro Stunde gesamter Stück- und Zeitlohn Spanien MINDESTLOHN 15.619,44 EUR bis 18.126,94 EUR pro Jahr Lohn pro Kategorie: 15.619,44 EUR pro Jahr Stufe XII: Gewöhnlicher Arbeiter

15.853,73 EUR pro Jahr Stufe XI: Facharbeiter/Kat. 2 Spezialist

16.091,53 EUR pro Jahr Stufe X: Büroassistent/Kat 1. Spezialist

16.332,9 EUR pro Jahr Stufe IX: Kat. 2 Beamter

16.577,88 EUR pro Jahr Stufe VIII: Kat. 2 Beamter

16.826,54 EUR pro Jahr Stufe VII: Vermessungsingenieur/Vorarbeiter

17.078,93 EUR pro Jahr Stufe VI: Vermessungsingenieur/professioneller Spezialist

17.335,11 EUR pro Jahr Stufe V: Allgemeiner Supervisor

17.595,14 EUR pro Jahr Stufe IV: Allgemeiner Supervisor/Industrietechniker

17.859,05 EUR pro Jahr Stufe III: Vordiplom/Absolventen

18.126,94 EUR pro Jahr Stufe II: Aufbaustudium Gültig für 2016. Hier augelistet: Nationale Mindestlöhne. Können je nach Provinz höher liegen. Tschechien MINDESTLOHN 2,53 EUR Lohn pro Kategorie: Unqualifiziert

2,53 EUR bis 2,65 EUR (Tarifklassen I-III) Qualifiziert

2,65 EUR bis 3,30 EUR (Tarifklassen III- VI) Spezialist

3,03 EUR bis 3,30 EUR (Tarifklasse V-VI) Vorarbeiter

3,30 EUR bis 3,68 EUR Tarifklasse (VI- VII) Hinweis: Die tschechischen Mindestlöhne sind nicht für entsandte Beschäftigte anwendbar. Ungarn Unqualifiziert

417,91 EUR pro Monat

2,40 EUR pro Stunde Qualifiziert

527,71 EUR pro Monat

3,04 EUR pro Stunde Stand: September 2017, Quelle: constructionworkers.eu

