Elke Hannack auf Sommertour in Baden-Württemberg

Vom 24. bis 26. Juli ist DGB-Vize Elke Hannack im Rahmen ihrer Sommertour in Baden-Württemberg unterwegs. Drei Tage lang informiert sie sich über spezielle Bildungsprogramme in Schulen und besucht den Lebensmittelhersteller Maggi und das Eisengusswerk Georg Fischer in Singen. Am dritten Tag besichtigt sie das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) an der Uni Freiburg.



Sommertour 2018: DGB-Vize Elke Hannack zeigt sich solidarisch mit dem Maggi Betriebsrat und Kolleginnen und Kollegen im Werk Singen. "Mensch vor Marge!" lautet das Motto, denn Nestlé schlägt einen harten Sparkurs zu Lasten der Beschäftigten ein. DGB

Stationen der Sommertour von Elke Hannack: Dienstag, 24. Juli 2018 Berufliche Schule in Oberndorf Maggi Singen Mittwoch, 25. Juli 2018 Berufsschule Hohentwiel - Gewerbeschule Singen Eisengusswerk des Autozulieferers Georg Fischer Casting Solutions Singen Donnerstag, 26. Juli 2018 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg FRIAS - Freiburg Institute for Advanced Studies