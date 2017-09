Wahlkampf-Themen: "So richtig ist es nicht nachvollziehbar"

Vor allem die Themen Arbeit, Bildung und Rente sind für den DGB die wichtigsten Themen bei der Bundestagswahl. Was genau die nächste Bundesregierung in diesen Bereichen anpacken sollte, erklärt der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann im Interview mit dem rbb-inforadio.

Wohnungsnot in Deutschland: In den Städten explodieren die Mieten, bundesweit fehlen inzwischen mehr als 800.000 Wohnungen. Politik und freier Markt haben es jahrelang nicht geschafft, das Recht der Menschen auf bezahlbares Wohnen zu gewährleisten. Um die Preisentwicklung aufzuhalten, müssen pro Jahr 450.000 Wohnungen gebaut werden.

Am 1. Januar 2018 treten neue Gesetze und Regelungen in Kraft. Unter anderem beim Mutterschutz und in der betrieblichen Altersversorgung. Was ändert sich noch für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Versicherte? Eine Übersicht.

Die Hans-Böckler-Stiftung hat in einer Studie untersucht: Warum wählen Menschen in Deutschland die rechtspopulistische AfD? Die Ergebnisse zeigen: Die Menschen brauchen wieder mehr Sicherheit in der Arbeitswelt und in den sozialen Sicherungssystemen.

Jetzt gerecht - du hast die Wahl! Der DGB hat klare Forderungen an die Parteien zur Bundestagswahl 2017 formuliert. Hier gibt's alle Infos.

