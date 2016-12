Um die Vielzahl der Probleme, die mit Minijobs einhergehen, zu lösen, hat der DGB Reformvorschläge zur Neuordnung der Geringfügigen Beschäftigung erarbeitet. Unsere Vorschläge zeigen Lösungsmöglichkeiten für Minijobs in Betrieben auf, nehmen aber auch gezielt den Arbeitsplatz Privathaushalt in den Blick.

Artikel

Neue Studie: Mindestlohn nutzt Millionen Beschäftigten

Seit einem Jahr gibt es den gesetzlichen Mindestlohn – und Millionen Menschen profitieren davon. In vielen Branchen sind die Verdienste kräftig gestiegen, es gibt weniger Minijobs und mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Gute Argumente also für eine Anhebung des Mindestlohns im nächsten Jahr, so die Hans-Böckler-Stiftung.