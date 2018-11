Zum 10. Mal wurde der Deutsche Betriebsräte-Preis beim Deutschen BetriebsräteTag in Bonn verliehen. Gold ging an den Betriebsrat des Helios Klinikums Salzgitter. Silber gab es für den Betriebsrat von Clariant Plastics & Coatings Gersthofen, Bronze erhielt der Betriebsrat der Siemens AG in Leipzig. Außerdem vergab die Jury vier Sonderpreise.

Deutscher Betriebsrätetag

Bund-Verlag Deutscher Betriebsräte-Preis 2018 Auf dem Deutschen BetriebsräteTag in Bonn wird traditionell auch der Deutsche Betriebsräte-Preis verliehen, den die Zeitschrift "Arbeitsrecht im Betrieb" des Bund-Verlags vergibt. Mit der Auszeichnung werden innovative und besonders erfolgreiche Betriebsratsprojekte gewürdigt. Um den diesjährigen Betriebsrätepreis haben sich insgesamt 59 Betriebsratsgremien mit ihren Projekten beworben – 12 Projekte wurden schließlich nominiert. Vergeben wird der Preis in Gold, Silber und Bronze. Außerdem gibt es Sonderpreise in den Kategorien "Fair statt Prekär", "Beschäftigungssicherung", "Gute Arbeit" und "Innovative Betriebsratsarbeit". In diesem Jahr fand die Preisverleihung am 8. November 2018 statt. Die Preisträger 2018: Preisträger in Gold: Betriebsrat des Helios Klinikums Salzgitter GmbH Preisträger in Silber: Betriebsrat von Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH, Gersthofen

Preisträger in Bronze: Betriebsrat der Siemens AG, Leipzig

Sonderpreis "Fair statt Prekär": Sea Life Deutschland GmbH, Niederlassung Oberhausen

Sonderpreis "Gute Arbeit": Kli­nikver­bund Kempten/Oberallgäu gGmbH

Sonderpreis: "Beschäftigungssicherung": SRL Pharma GmbH/SRL Dental GmbH, Ludwigs­hafen

Sonderpreis "Innovative Betriebsratsarbeit": VW Nutzfahrzeuge, Hannover

Publikumspreis (verliehen per Abstimmung durch die Teilnehmer/innen des Deutschen BetriebsräteTags): Sea Life Deutschland GmbH, Niederlassung Oberhausen

LINK: DIE 12 NOMINIERTEN

Vorstellung aller nominierten Betriebsrats-Projekte auf einen Blick