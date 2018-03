Hoffmann trifft Gewerkschafter aus Marokko und Tunesien

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hofmann (Mitte) mit den Vorsitzenden der marokkanischen UMT und der tunesischen UGTT: M. Miloudi EL MOKHAREK, Secrétaire Général der UMT (l.), Marokko, und M. Noureddine TABBOUBI, Secrétaire Général der UGTT (r.), Tunesien DGB

DGB: Kontakte mit UMT und UGTT intensiviert

Ende Februar waren Delegationen des marokkanischen Gewerkschaftsbundes UMT und des tunesischen Gewerkschaftsbundes UGTT auf Einladung des DGB zu Gast in Berlin. Der DGB hält seit Jahren engen Kontakt zu den Gewerkschaften in den beiden Ländern. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann war 2014 und 2015 in Tunesien, beziehungsweise Marokko zu Gast. UMT und UGTT gehören zu den wenigen unabhängigen und demokratischen Gewerkschaften in der arabischen Welt und sind vor allem in Tunesien relevante politische Akteure.

Wesentliche Themen der Gespräche in Berlin waren unter anderem die Lage in der Türkei, die Politik der Weltbank und des IWF sowie gemeinsame Kooperationsprojekte wie eine Jugendsommerschule.