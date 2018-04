Girls' Day: DGB unterstützt bei Suche nach dem Traumberuf

Der DGB beteiligt sich wie zahlreiche andere Unternehmen, Betriebe und Hochschulen auch in diesem Jahr am Girls' Day. Berliner Schülerinnen erhielten Einblicke in die Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund und besuchten die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack, die ihnen Rede und Antwort stand.



Berliner Schülerinnen besuchten am Girls' Day die Bundesvorstandsverwaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zum Berufeschnuppern am Mädchenzukunftstag gehörte auch eine Fragerunde mit der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Elke Hannack in ihrem Büro. DGB

Girls'Day beim DGB: Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack mit einer Schülergruppe der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft (CDA) DGB

Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, sagte am Girls' Day:

„Geschlechterstereotype dürfen die jungen Menschen nicht einschränken, wenn es darum geht, die individuell passende Ausbildung oder den Beruf zu wählen.“