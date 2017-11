Ausschreibung des 21. Ordentlichen DGB-Bundeskongresses

DGB/Simone M. Neumann

Der DGB-Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am 7. November 2017 folgende Tagesordnung für den 21. Ordentlichen DGB-Bundeskongress vom 13. bis zum 17. Mai 2018 in Berlin beschlossen:

1. Eröffnung

2. Konstituierung

Bestätigung der Antragsberatungskommission

Beschlussfassung Tagesordnung

Verabschiedung der Geschäfts- und Wahlordnung

Wahl des Präsidiums

Wahl der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission

3. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes

mündliche Ergänzungen zum Geschäftsbericht

Bericht der Revisionskommission

Aussprache zu den Berichten

4. Bericht der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission und Beschluss über die Gültigkeit der Mandate

5. Entlastung des Bundesvorstandes

6. Wahlen

der/des DGB-Vorsitzenden

der/des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden

der weiteren Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstandes

der Mitglieder der Revisionskommission

7. Grundsatzreferat der/des Vorsitzenden mit Aussprache

8. Beratung und Beschlussfassung über dem Bundeskongress vorliegende Anträge und Satzungsanträge

9. Schlusswort