US-Studie: So wichtig sind Gewerkschaften für eine gerechte Gesellschaft

Artikel

Gemeinsam streiten – für die Demokratie!

Von den europaweiten "Pulse of Europe"-Demos über Proteste gegen Korruption in Rumänien bis zu friedlichen Protesten in der Türkei – überall in Europa gehen Menschen auf die Straße: um die Demokratie zu schützen und neu zu beleben. Die "Allianz für Weltoffenheit" will Anfang Mai in Köln diskutieren, wie Demokratie im Alltag der Menschen erfahrbar werden kann.