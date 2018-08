Darf mein Chef mich im Urlaub anrufen oder mir Mails schicken?

Reihe: Darf mein Chef...

DGB/Rancz Andrei/123rf.com

Mitarbeiter und Chef - eine ganz besondere Beziehung. Und nicht immer einfach. Was, wenn der Chef den genehmigten Urlaub wieder streicht? Mich vor versammelter Mannschaft zur Schnecke macht? Oder mich bei der Arbeit per Videokamera überwachen will? DGB-Experten beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht - von A wie Abmahnung bis Z wie Zuspätkommen. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Los geht es mit dem Thema Urlaub.