Am 24. Juli ging's los! Ab heute sind der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vier Tage lang unterwegs, um Betriebe, Unternehmen und Institutionen zu besuchen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Arbeitswelt zu informieren. Die Tour startete in der Fritz-Karsen-Schule und der Osram GmbH in Berlin. weiterlesen …