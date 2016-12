Artikel

Bundesweite Pendleraktionen: Ein Jahr Mindestlohn

Vor knapp einen Jahr informierte der DGB mit bundesweiten Aktionen an Pendlerbahnhöfen, vor Betrieben und in Fußgängerzonen über die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Rund ein Jahr nach dem Start des Mindestlohns waren DGB und Gewerkschaften am 18. Januar 2016 wieder bundesweit auf zahlreichen Bahnhöfen unterwegs, um Infos zum gesetzlichen Mindestlohn zu verteilen.