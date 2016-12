DGB-Stellungnahme zum Entwurf der 3. Verordnung zur Änderung der Bundeslaufbahnverordung (PDF, 162 kB )

Der DGB begrüßt den im Entwurf vorgesehenen Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst mittels „fachspezifischer Qualifizierung“ im Sinne der Durchlässigkeit und Flexibilität des Laufbahnrechts. Gleichwohl besteht weiterhin der Bedarf an einem entsprechenden Instrument für den Aufstieg in den höheren Dienst.