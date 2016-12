Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann bedauert zutiefst die Entscheidung der britischen Bevölkerung, Europa verlassen zu wollen. "Ich halte die Entscheidung für falsch, aber es ist eine demokratische Entscheidung, sie muss respektiert werden." Nötig sei jetzt "eine offene und ehrliche Debatte über den sozialen Zusammenhalt in Europa.“

Artikel

Körzell: "Pkw-Maut teurer Irrweg für Autofahrer"

"Die Pkw-Maut wird ein teurer Irrweg für Autofahrerinnen und Autofahrer", so DGB-Vorstand Körzell. "Schon in der nächsten Legislaturperiode fühlt sich niemand mehr an das Versprechen gebunden, es werde keine Mehrbelastung geben."