Schwerpunkt Steuern: Was in der Finanzverwaltung schief läuft

Magazin für Beamtinnen und Beamte 6/2018 (PDF, 3 MB )

Themen: Schwerpunkt Steuern: Was in der Finanz verwaltung schief läuft; Gastkommentar: Moderner Sozialstaat braucht mehr Steuergerechtigkeit; Karlsruhe hat entschieden: Auch künftig kein Beamtenstreikrecht: Pauschale Beihilfe in Hamburg: Dr. Reinhard Rieger im Interview