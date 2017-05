Einmal quer durch die Republik: Vier Tage lang besuchen Top-Gewerkschafterinnen und -Gewerkschafter Betriebe aus acht verschiedenen Branchen, um sich über Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu infomieren. Los geht es am 3. Juli in Köln. Mit dabei: DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz des DGB stellte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann die Mitgliedszahlen der Gewerkschaften vor: Danach hatten die acht DGB-Gewerkschaften zum 31. Dezember 2015 insgesamt rund 6,096 Millionen Mitglieder. "Die DGB-Gewerkschaften repräsentieren damit weiterhin die größte politische Organisation in Deutschland", so Hoffmann.

DGB-Sommertour: Bilder und Videos vom 1. Tag

Am ersten Tag der DGB-Sommertour 2016 haben die Vorsitzenden von DGB und Gewerkschaften ein volles Programm: Sie treffen heute Beschäftigte im Polizeipräsidium Köln, bei der Bayer AG in Dormagen und am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim.