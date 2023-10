Mit einem Foto drücken Mitglieder des DGB-Bundesvorstands und Vorsitzende der DGB-Bezirke am 10. Oktober ihre Solidarität mit Israel aus. DGB/Keno Westhoff

In einem Brief an Arnon Bar-David, dem Vorsitzenden der Histadrut, dem Dachverband der Gewerkschaften Israels, erklären wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsgewerkschaften unsere Solidarität mit Israel in Anbetracht der brutalen Anschläge der Hamas der vergangenen Tage. Wir denken an alle, die ihr Leben verloren haben, in Geiselhaft sind oder und um Angehörige trauern.

Nie wieder

Als Gewerkschaften setzen wir uns für Frieden, Freiheit, Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein und stellen uns gegen jede Form von Terrorismus. Wir kämpfen gegen Antisemitismus, in Deutschland und weltweit.

In diesen Tagen denken wir an all diejenigen, die hart arbeiten, um Leben zu retten und eine sichere Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

Der Brief zum Download (auf Englisch):