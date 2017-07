DGB Verteilungsbericht 2017: Jetzt handeln - Ungleichheit bekämpfen (PDF, 1 MB )

Noch nie gab es so viel Wohlstand in Deutschland wie heute. Trotzdem ist die Ungleichheit in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen. Während auf der einen Seite immer mehr Menschen hohe Einkommen beziehen, lebt etwa jeder Sechste unter der Armutsgrenze. Besonders die Kinderarmut ist stark gestiegen. Das geht aus dem neuen Verteilungsbericht des DGB hervor,