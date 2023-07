Was ist ein Niedriglohn?

Was Niedriglohn ist, ist statistisch in Anlehnung an Kriterien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) definiert: Die Schwelle des so genannten unteren Entgeltbereichs liegt bei zwei Dritteln des mittleren Entgelts (des Medians) aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe. Nicht zur Kerngruppe gehören Beschäftigte zur Ausbildung, zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten oder in Freiwilligendiensten.