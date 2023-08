Arbeitsmarktzahlen – Umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie jetzt!

Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, sagte mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen:

"Für Tausende von Jugendlichen kann es auch in diesem Jahr bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf wieder richtig schlecht ausgehen. Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2023 gab es für 117.000 junge Menschen, die sich seit Oktober 2022 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet hatten, weder einen Ausbildungsplatz, noch eine passende Alternative. Gleichzeitig bleiben 228.000 Ausbildungsplätze unbesetzt – mittlerweile haben 2,64 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren gar keinen Berufsabschluss – ein trauriger Höchststand.

Was helfen kann: 2024 kommt endlich der Einstieg in die Ausbildungsgarantie – ein Etappensieg der Gewerkschaften. Junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz in einem Betrieb gefunden haben, bekommen ein Recht auf eine außerbetriebliche Ausbildung – hauptsächlich in Regionen mit zu wenig Ausbildungsplätzen. Das ist ein Anfang. Ziel muss ein so engmaschiges Auffangnetz sein, dass kein Jugendlicher ohne Ausbildungsplatz hindurchfällt. Betriebe müssen wieder mehr ausbilden, sodass alle Jugendlichen ihre Wunsch-Ausbildung erhalten können. Jedes Jahr tausende Jugendliche zu verlieren, passt nicht zu den Klagen von Arbeitgebern über fehlende Fachkräfte. Freie und passende Ausbildungsplätze gibt es eben nicht bundesweit und schon gar nicht für alle Ausbildungsberufe. Mehr Stellen als Bewerber*innen sind natürlich eher in den Branchen verbreitet, wo Ausbildungsvergütungen niedrig und Bedingungen schlecht sind.

Deshalb braucht es eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie und einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz. Die Kosten der betrieblichen Ausbildung könnten so zwischen allen Unternehmen fair aufgeteilt werden. Und es gäbe mehr Geld für mehr Qualität bei der Ausbildung und mehr Hilfe - besonders wichtig für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf beim Übergang von der Schule in den Beruf sowie Betriebe auf Bewerber*innen-Suche. Bremen macht mit seinem Ausbildungsunterstützungsfonds dem Bund gerade vor, wie es gehen kann. Bremen taugt als Leuchtturm für alle Länder und der Bund muss das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag vollständig umsetzen."