Pressemeldung

Buntenbach: Arbeitsschutz in der Leiharbeit verbessern

Den Workers‘ Memorial Day am 27. April haben die Gewerkschaften weltweit unter das Motto gestellt: "Unsicher und unfair – Diskriminierung am Arbeitsplatz schadet uns allen". DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach weist aus diesem Anlass darauf hin, dass viele Leiharbeitnehmer in Deutschland schlechter gestellt sind als ihre regulär beschäftigte Kolleginnen und Kollegen.