Bundestagswahl 2021: „Wir brauchen jetzt einen Aufbruch“

Deutschland hat gewählt. Stärkste Partei bei der Bundestagswahl ist die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz. „Jetzt kommt es darauf an, rasch eine stabile progressive Regierung zu bilden“, fordert der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann kommentiert den Ausgang der Bundestagswahl 2021:

„In einem wahrlich historischen Wahlergebnis hat die Union ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 eingefahren, während die Grünen ihr bestes Wahlergebnis erzielen konnten. Stärkste Partei mit knapp 26 Prozent ist die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz. Jetzt kommt es darauf an, rasch eine stabile progressive Regierung zu bilden.

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein klares Votum für Veränderung abgegeben. Wir brauchen jetzt einen Aufbruch, um die Herausforderungen in diesem Land stemmen zu können. Die Parteien sind gut beraten, wenn sie auf Gemeinsamkeiten setzen. Deutschland braucht jetzt einen echten Wandel, hin zu mehr Klimaschutz und einer Transformation der Wirtschaft, die die Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt. In dem vor uns liegenden Jahrzehnt muss unsere Arbeitswelt und Wirtschaft zukunftsfest gemacht werden, mit einer hohen Tarifbindung, einer starken Mitbestimmung und einem verlässlichen Sozialstaat. Wir brauchen Investitionen in die Zukunft unseres Landes, die gerecht finanziert werden. Die Menschen verlangen sichere Jobperspektiven, und die Aussicht auf eine verlässliche Rente. Nur so können wir Sicherheit im Wandel garantieren und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken.“