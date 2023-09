Werkverträge, Minijobs und Co.: So steht es um atypisch Beschäftigte in Krisenzeiten

Die Coronakrise hat die neuralgischen Punkte in der Arbeitswelt offengelegt, etwa in der Pflege, der Fleischindustrie, bei den Paketdiensten oder bei den Saisonarbeitskräften. Doch was hat sich seitdem getan? Eine Analyse zum Stand der atypischen Beschäftigung.