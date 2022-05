Sommer der Berufsausbildung beginnt

Die Allianz für Aus- und Weiterbildung präsentiert den Sommer der Berufsausbildung. Von Mai bis Oktober können Betriebe und junge Menschen, die Vorzüge einer Ausbildung zu präsentieren und kennenlernen. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack betont: „Das beste Rezept gegen den Fachkräftemangel ist eine qualitativ hochwertige und attraktive Ausbildung.“ Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sind Partner in der Allianz für Aus- und Weiterbildung.

Colourbox.de

Um jeden Ausbildungsplatz kämpfen

Der Ausbildungsmarkt hat unter Corona stark gelitten. In den vergangenen zwei Jahren waren die Möglichkeiten der Berufsorientierung durch die Pandemie stark eingeschränkt oder nur digital umsetzbar. Beim Sommer der Berufsausbildung können sich nun junge Menschen wieder über die große Vielfalt der Berufe informieren und Betriebe aktiv um Nachwuchs werben.

Sowohl die Zahl der Ausbildungsangebote ist zurückgegangen wie auch die Zahl der Bewerber*innen. In der Folge ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge – trotz leichter Steigerung im vergangenen Jahr – auf einen historischen Tiefststand gefallen. Deshalb appelliert der DGB an die Betriebe, für ein ausreichendes Angebot an attraktiven Ausbildungsplätze zu sorgen. Aber auch junge Menschen sollten das große Angebot nutzen und sich über die Chancen einer Ausbildung informieren.

Ausbilden gegen den Fachkräftemangel

Für den DGB steht fest, dass der Fachkräftemangel nur mit guter Ausbildung gelöst werden kann. Dafür braucht es bei den Betrieben wieder eine Bereitschaft, bewusst in Ausbildung zu investieren. „Es gibt nach wie vor ein großes Potenzial an jungen Menschen, die gerne eine Ausbildung aufnehmen würden, dafür aber eine Chance brauchen“, so Hannack. Die Betriebe habe es auch selbst in der Hand, angebotene Ausbildungsplätze zu besetzen. Dafür stehen auch viele Unterstützungsangebote wie die Assistierte Ausbildung bereit, für die sich der DGB lange stark gemacht hat.

Die Aktivitäten der Partner in den kommenden Monaten gliedern sich in vier Themenschwerpunkte: Berufsorientierung, Attraktivität der Ausbildung, Vielfalt der Talente und Nachvermittlung. Angebote und mehr Informationen zum Sommer der Berufsausbildung finden sich auf den Seiten der Allianz für Aus- und Weiterbildung und in den sozialen Netzwerken unter #AusbildungSTARTEN.